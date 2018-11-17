Пенс: США рассчитывают на улучшение отношений с Китаем

Американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что США по-прежнему рассчитывают на улучшение отношений с Китаем. Об этом политик сообщил накануне в рамках выступления на деловом саммите АТЭС.

Пенс подчеркнул, что Вашингтон надеется на создание таких отношений, которые основаны на честности, взаимности, а также уважении суверенитета, передает РИА "Новости".

По словам вице-президента США, пока глава Штатов Дональд Трамп готовится к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Аргентине, все верят в то, что прогресс в отношениях двух стран может быть достигнут, несмотря на то, что позиция Вашингтона по-прежнему твердая.