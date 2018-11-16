Польша нарывается на неприятности

В Москве многие удивлены странным поведением Варшавы: поляки делают всё для того, чтобы стать первыми в списке стран, попадающих под ядерный удар в Европе. С упорством, достойным лучшего применения, Польша продолжает нарываться на неприятности. Одним из таких действий является послание к Дональду Трампу с просьбой разместить в Польше бронетанковую дивизию США на постоянной основе. Даже название базе придумали – «Форт-Трамп».



Ещё в 2009 г. поляки подписали «Соглашение о статусе сил» об условиях временного размещения подразделений армии США в своей стране. Если американская бригада или дивизия всё же разместится в Польше, Россия просто обязана будет отреагировать.



Польша так вызывающе явно пытается выслужиться перед большим братом, что готова окончательно испортить отношения с Россией и даже влезть в долги. Не учитывают польские политики, что Америка далеко, а Россия - ближайший сосед, с которым Польша так методично ухудшает отношения. Наивно полагать, что Россия всё это просто проглотит и будет наблюдать. Наверняка, и по линии дипломатии, и по военной есть чем ответить суетливому соседу.



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