Посла РФ вызвали в МИД Финляднии из-за GPS скандала

Посла РФ в Финляндии Павла Кузнецова вызвали в Минстерство иностранных дел Финляндии из-за GPS скандала. Глава финского МИД Тимо Сойни сообщил, что российский посол вызван на понедельник, 18 ноября.

"Министр иностранных дел Сойни заявил о приглашении в МИД посла России Павла Кузнецова в понедельник утром из-за GPS скандала", — сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство STT.

Ранее в СМИ появились сообщения о сбоях в работе GPS во время учений НАТО с 16 октября по 7 ноября. Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля предположил, что Россия может быть причастна к сбоям и призвал расследовать инцидент. Официальный представителт Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о GPS скандале, отметил, что в последнее время укрепилась тенденция обвинять Россию "во всех грехах".