Аксенов раскритиковал резолюцию генассамблеи ООН по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов высказался по поводу принятия комитетом генассамблеи ООН резолюции по нарушению прав человека в Республике. "Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по нарушениям прав человека, которые якобы происходят в Крыму", - написал Аксенов в Facebook. Как заявил глава Крыма, "авторы резолюции и те, кто за нее голосует, откровенно игнорируют мнение крымчан".

Резолюция Генассамблеи ООН призвана возобновить давление на Крым и Россию

"...подобные резолюции не отражают реального положения дел на полуострове и транслируют пропагандистские мифы, придуманные в Киеве и Вашингтоне", - пишет Аксенов. Как он отметил, крымские власти неоднократно приглашали представителей ГА ООН, ОБСЕ, Европарламента и других международных организаций приехать в Крым, чтобы разобраться, что на самом деле происходит в регионе, и дать объективную оценку ситуации.

По словам Аксенова, "особенно лицемерно фальшивая забота о правах крымчан выглядит на фоне событий на Украине, где идет гражданская война, где похищают людей, убивают и бросают в тюрьмы инакомыслящих" и где президент "открыто поддерживает гонения на крупнейшую религиозную конфессию страны" и делает публичные высказывания, разжигающие религиозную рознь.

"Считаю, что принимая политически мотивированные резолюции, ГА ООН подрывает свой авторитет, оскорбляет крымчан и подталкивает киевский режим к совершению новых преступлений", - подчеркнул Аксенов.