Народная милиция ЛНР опубликовала видео, на котором запечатлены разрушения домостроений в результате обстрела Вооруженными силами Украины поселка Марьевка. Данный ролик доступен для просмотра в интернете.

Побывавший на месте происшествия спикер Народной милиции республики Андрей Марочко сообщил, что удар был нанесен с позиций, расположенных в районе поселка Золотое-4. Киевские военные использовали 120-мм боеприпасы, запрещенные минскими договоренностями об урегулировании конфликта в Донбассе. Марочко подчеркнул, что в Марьевке нет сил Народной милиции.

Местная жительница Марина Ригула, в свою очередь, рассказала, что украинская армия специально стреляет «по сараям и сену».

Ранее сегодня армия ДНР проинформировала о «голодном бунте» в расположении 79-й бригады ВСУ, дислоцированной под городом Мариуполем.