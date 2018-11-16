Источник: Лондон ждет от Москвы сигнала для улучшения отношений

Дипломатический источник в посольстве Великобритании в Москве заявил, что Лондон ждет от Москвы сигналов для улучшения отношений. Британия рассчитывает на изменение поведения РФ на международной арене.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй в своей речи на банкете лорда-мэра Сити вновь отметила, что все страны сплотились перед угрозой, которую представляет Россия, "игнорирующая мировые правила". Политик, однако, отметила, что Великобритания открыта для построения новых отношений с Москвой,

Якобы власти Соединенного Королевства ждут сигнала от РФ, который свидетельствовал бы о намерении страны меняться, передает РИА "Новости".