Источник: Лондон ждет от Москвы сигнала для улучшения отношений
16 ноября 2018, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]
Дипломатический источник в посольстве Великобритании в Москве заявил, что Лондон ждет от Москвы сигналов для улучшения отношений. Британия рассчитывает на изменение поведения РФ на международной арене.
Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй в своей речи на банкете лорда-мэра Сити вновь отметила, что все страны сплотились перед угрозой, которую представляет Россия, "игнорирующая мировые правила". Политик, однако, отметила, что Великобритания открыта для построения новых отношений с Москвой,
Якобы власти Соединенного Королевства ждут сигнала от РФ, который свидетельствовал бы о намерении страны меняться, передает РИА "Новости".
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