Киев признал, что строительство военно-морской базы на Азове невозможно
16 ноября 2018, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука в пятницу, 16 ноября, признал, что строительство военно-морской базы на Азове в настоящий момент невозможно.
Согласно последней информации, Украине понадобится огромная сумма и много времени для того, чтобы построить объект в одном из портовых городов.
Тука подчеркнул, что не поддерживает идею создания базы в Мариуполе или Бердянске, которая якобы поможет создать мощный военно-морской флот. По его словам, это не соответствует сложившейся ситуации, а также запросам ведения войны, в частности, в морском пространстве, передает РИА "Новости".
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