Киев признал, что строительство военно-морской базы на Азове невозможно

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука в пятницу, 16 ноября, признал, что строительство военно-морской базы на Азове в настоящий момент невозможно.

Согласно последней информации, Украине понадобится огромная сумма и много времени для того, чтобы построить объект в одном из портовых городов.

Тука подчеркнул, что не поддерживает идею создания базы в Мариуполе или Бердянске, которая якобы поможет создать мощный военно-морской флот. По его словам, это не соответствует сложившейся ситуации, а также запросам ведения войны, в частности, в морском пространстве, передает РИА "Новости".