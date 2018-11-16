СМИ узнали о бегстве киевских силовиков после ответного удара ДНР под Горловкой

Ополченцы самопровозглашенной ДНР обратили в бегство военнослужащих Вооруженных сил Украины под Горловкой. Соответствующая информация оказалась в распоряжении российских СМИ.

Как пишет сайт «Царьграда», в четверг ВСУ подвергли Горловку очередному обстрелу, в ходе которого получила ранения местная жительница. Защитники республики ударили по киевским силовикам ответным огнем.

По данным источников телеканала, атакованные военные «кинулись врассыпную». Двое бойцов ВСУ забежали на минное поле и там подорвались. Скорее всего, они погибли, говорится в процитированной заметке.

Ранее в пятницу сообщалось, что в интернете опубликовали видеозапись с рассказом старшины ВСУ о настроениях, царящих среди личного состава армии Украины. По словам мужчины, силовики не хотят воевать с народными республиками Донбасса.