СМИ узнали о бегстве киевских силовиков после ответного удара ДНР под Горловкой
16 ноября 2018, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]
Ополченцы самопровозглашенной ДНР обратили в бегство военнослужащих Вооруженных сил Украины под Горловкой. Соответствующая информация оказалась в распоряжении российских СМИ.
Как пишет сайт «Царьграда», в четверг ВСУ подвергли Горловку очередному обстрелу, в ходе которого получила ранения местная жительница. Защитники республики ударили по киевским силовикам ответным огнем.
По данным источников телеканала, атакованные военные «кинулись врассыпную». Двое бойцов ВСУ забежали на минное поле и там подорвались. Скорее всего, они погибли, говорится в процитированной заметке.
Ранее в пятницу сообщалось, что в интернете опубликовали видеозапись с рассказом старшины ВСУ о настроениях, царящих среди личного состава армии Украины. По словам мужчины, силовики не хотят воевать с народными республиками Донбасса.
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