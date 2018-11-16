В Британии могут инициировать процедуру отстранения Терезы Мэй от власти

«Хайли лайкли», что в ближайшее время в британском парламенте может быть инициирована процедура по отстранению действующего премьер-министра страны Терезы Мэй от власти, сообщают СМИ.

Стало известно, что члены правящей в Британии консервативной партии смогли собрать достаточное количество голосов для того, чтобы инициировать процедуру отстранения от власти действующего премьер-министра страны Терезы Мэй.

Согласно действующим правилам, эта процедура запускается в случае, если не менее 15% членов Консервативной партии в парламенте направят в Комитет 1922 на имя его руководителя Грэма Барди письма с выражением своего недоверия премьер-министру. В существующей расстановке сил 15% - это 48 человек.

Парламентарии, отвечающие за партийную дисциплину в ходе голосований по ключевым вопросам, уже получили предписания отменить запланированные встречи и поездки и прибыть в резиденцию главы правительства. Источники в британском парламенте сообщают, что в ближайшее время «весьма вероятно» голосование по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру, сообщает ТАСС.