Аксенов подверг резолюцию ГА ООН по Крыму жесткой критике
16 ноября 2018, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу подверг критике проект резолюции по нарушению прав человека на полуострове, который ранее был принят комитетом Генассамблеи Организации Объединенных Наций.
По словам Аксенова, особенно лицемерно выглядит забота о правах крымчан на фоне событий на украинской территории, где сейчас "идет гражданская война".
На своей страничке в социальной сети Facebook глава Крыма уточнил, что ГА ООН, принимая такие политически мотивированные резолюции, лишь подрывает собственный авторитет, наносит оскорбление крымчанам, а также фактически поощряет деятельность официального Киева.
Сергей Аксенов подчеркнул, что резолюция не отражает истинного положения дел в Крыму и лишь развивает пропагандистские мифы, которые создают в США и на Украине.
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