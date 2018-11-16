Аксенов подверг резолюцию ГА ООН по Крыму жесткой критике

Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу подверг критике проект резолюции по нарушению прав человека на полуострове, который ранее был принят комитетом Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

По словам Аксенова, особенно лицемерно выглядит забота о правах крымчан на фоне событий на украинской территории, где сейчас "идет гражданская война".

На своей страничке в социальной сети Facebook глава Крыма уточнил, что ГА ООН, принимая такие политически мотивированные резолюции, лишь подрывает собственный авторитет, наносит оскорбление крымчанам, а также фактически поощряет деятельность официального Киева.

Сергей Аксенов подчеркнул, что резолюция не отражает истинного положения дел в Крыму и лишь развивает пропагандистские мифы, которые создают в США и на Украине.