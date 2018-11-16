Как следят за интимной жизнью обычных людей

Обычные люди окончательно лишились права на частную жизнь. За нами следят везде: дома, в спальне и даже в туалете. Данный факт еще раз подтвердил недавний скандал, разразившийся в Великобритании.

Проживавший в Лидсе финансовый аналитик Аарен Гилмор с юности любил разные шпионские устройства: ручки-фотокамеры, зажигалки-диктофоны, очки с задним обзором. Когда мужчина разбогател и купил дом, то сделал его очень «умным», оснастив самыми современными технологиями.

У большого Аарена был один маленький секрет — его жена Делия. Вернее, то, как он любил проводить с ней время. 45-летний мужчина во время интимных игр переодевался в костюм гризли и нападал на свою хрупкую супругу. В ванной Аарен и Делия любили обмазываться шоколадом.

Гилмор был убежден: дома не надо никого стесняться, пусть он и нашпигован видеокамерами. Все изменилось после того, как однажды в офисе мимо Аарена прошел коллега и тихо шепнул: «Извращенец. Кто бы мог подумать!» За спиной мужчины стали шептаться, сплетничать, а потом и вовсе втихую травить. Наконец ничего не понимающему Аарену открыли глаза, отправив на его электронную почту ссылку на некий сайт.

Британец своими глазами увидел, что миллионы людей в онлайн-режиме наблюдают за его интимной жизнью. Аарена едва не хватил удар.

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