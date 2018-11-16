В пятницу стало известно, когда Россия и Япония могут заключить мирный договор. Прогноз сегодня сделал политолог и дипломат Кадзухико Того, который, однако, отметил, что есть некоторые проблемы.

По словам эксперта, мирный договор может быть заключен по результатам переговоров, которые состоятся в январе и июне. Если рассматривать самый быстрый сценарий развития событий, то соглашение будет подписано в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Японию на саммит G20, а уже осенью в парламенте оно может быть ратифицировано.

Что касается самого позднего сценария, то подписание состоится через два года во время Олимпиады в Токио, передает РИА "Новости" слова Кадзухико Того.