Стало известно, когда Россия и Япония могут заключить мирный договор
16 ноября 2018, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу стало известно, когда Россия и Япония могут заключить мирный договор. Прогноз сегодня сделал политолог и дипломат Кадзухико Того, который, однако, отметил, что есть некоторые проблемы.
По словам эксперта, мирный договор может быть заключен по результатам переговоров, которые состоятся в январе и июне. Если рассматривать самый быстрый сценарий развития событий, то соглашение будет подписано в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Японию на саммит G20, а уже осенью в парламенте оно может быть ратифицировано.
Что касается самого позднего сценария, то подписание состоится через два года во время Олимпиады в Токио, передает РИА "Новости" слова Кадзухико Того.
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