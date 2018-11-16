Появились подробности о ситуации с мигрантами на границе Мексики и США

Россиянин, проживающий в районе Плайяс-де-Тихуана, рассказал о ситуации с мигрантами на границе Мексики и США. Недавно сообщалось, что в этом районе собралось большое количество людей и начались стычки.

Сергей Извеков сообщил, что в Плайяс в среду произошел конфликт мигрантов с местными жителями, после чего первых отвезли в специальное учреждение. Накануне в районе границы обстановка была абсолютно спокойной. Россиянин отметил, что проехал вдоль пляжа и не видел ни одного мигранта.

Как сообщает РИА "Новости", сейчас неподалеку от границы находятся только журналисты и зеваки, которые выглядят так, словно чего-то ждут.