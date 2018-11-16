В СНГ у России не осталось друзей. Только партнёры

Политологи констатируют, что на постсоветском пространстве не осталось пророссийских партий. В основном пророссийски ориентированными называют всего лишь тех, кто хочет строить с РФ выгодные партнёрские отношения, при этом поддерживая отношения с США и НАТО.



Этот стресс-тест проводится самой жизнью во время выборов в национальных республиках, где оппозиционные властям партии на своей пророссийской ориентации пытаются набрать дополнительные голоса избирателей. Такие выборы уже прошли в Латвии, Эстонии и предстоят в Украине, Молдавии, Грузии, Армении. Из этого ряда выбивается Белоруссия, где просто нет партий.



Таким образом политологи сделали выводы, что Россия окружена партнёрами, которые видят выгоду в таком соседе. Но это не друг, который придёт на помощь в любую минуту, несмотря на профиты. В случае изменения конъюнктуры такие партнёры просто сменят свою геополитическую ориентацию. Поэтому они дружат и с Россией, и с Европой, и с США. В своё время бывший президент Украины Виктор Янукович заигрывал и с Россией и с Европой, в результате чего и потерял раньше времени президентское кресло. Несмотря на сегодняшнюю мощь и богатство России, друзей нам всё-таки не хватает...



