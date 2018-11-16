Количество жертв пожаров в Калифорнии превысило 65 человек

Сегодня стало известно, что количество жертв лесных пожаров в Калифорнии вновь увеличилось. Согласно последней информации властей, общее число погибших к настоящему моменту составило 66 человек.

Известно, что пропавшими без вести сейчас числятся более 630 местных жителей. Количество пострадавших уточняется, передает телеканал NBC.