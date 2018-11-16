В МИД РФ назвали логику представителей США "ущербной"
16 ноября 2018, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сделала резонансное заявление о США. Дипломат назвала логику представителей Вашингтона "ущербной".
Речь идет о тех, кто позволяет себе делать резкие замечания насчет газопровода "Северный поток – 2". В частности, ранее посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что Вашингтон намерен приложить все усилия, чтобы остановить реализацию данного проекта.
Захарова отметила, что логика американской стороны настолько простая, насколько и ущербная. Они готовы быть "либо с нами, либо против нас", уточнила дипломат. Она добавила, что это похоже на неприкрытое вмешательство в дела других стран, которое основано на желании напугать, передает "Свободная пресса".
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