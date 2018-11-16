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Госдеп США прокомментировал испытания нового оружия в КНДР
16 ноября 2018, 09:09 [ «Аргументы Недели» ]
Госдепартамент США прокомментировал появившиеся в прессе сообщения о проведенных в КНДР испытаниях нового вооружения, выразив уверенность в соблюдении Пхеньяном ранее достигнутых договоренностей.
Ранее Центральное телевидение КНДР сообщило об успешно проведенных испытаниях новейшего тактического вооружения. Это, как отметили в корейских СМИ, «ультрасовременное» оружие, разработка которого велась долгие годы. На полигоне во время испытаний присутствовал глава КНДР Ким Чен Ын.
В Госдепе США по этому поводу напомнили корейской стороне о ранее достигнутых договоренностях по денуклеаризации КНДР. Представители американской стороны также выразили уверенность, что Северная Корея продолжит соблюдать взятые на себя по этому поводу обязательства, пишет ФБА «Экономика сегодня».
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