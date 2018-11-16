На Украине выдвинули версию об истинной цели санкционной войны США против России

Украине не нужно испытывать радость по поводу новых экономических санкций, введенных Соединенными Штатами в отношении Российской Федерации. Такое мнение высказал Илия Куса, эксперт в области международных отношений.

Киевский аналитик полагает, что очередные ограничения, наложенные американской стороной, не нанесут Москве серьезного ущерба. Согласно предположению Кусы, истинной целью санкционной войны Вашингтона против России в настоящее время является пиар администрации президента Дональда Трампа. Вводя новые рестриктивные меры, США больше руководствуются своими интересами, чем интересами Киева, процитировало эксперта отечественное интернет-издание ФАН.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в украинском правительстве рассказали о тактике удава, которую используют в отношениях с РФ Штаты. С соответствующим заявлением выступил Георгий Тука, заместитель министра по делам беженцев.