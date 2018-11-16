Защитники Донбасса уничтожили на Светлодарской дуге инструктора снайперов ВСУ

Бойцы ополчения Донбасса ликвидировали инструктора снайперов Вооруженных сил Украины. Как сообщили российские интернет-СМИ, инцидент произошел некоторое время назад на Светлодарской дуге.

Украинский военнослужащий Роман Селихов погиб, подорвавшись на мине, взрывное устройство привели в действие на расстоянии. Мужчина, который в минувший четверг мог бы отпраздновать свой 44-й день рождения, воевал в Донбассе с 2014 года, пишет сетевое издание «Русская весна».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Народная милиция ЛНР поймала киевских силовиков на распространении недостоверной информации о потерях, которые несут защитники непризнанной республики. По словам спикера ополченцев Андрея Марочко, количество потерь, ежедневно озвучиваемых противником, вероятно, уже превысило численность населения ЛНР.