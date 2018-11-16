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Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму
16 ноября 2018, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]
Генеральная ассамблея ООН приняла третью по счету резолюцию по нарушению прав человека в Крыму. Среди поддержавших документ – США и большинство европейских стран, а автор текста резолюции – Украина.
Третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, сообщил, что против резолюции третий год подряд выступили 26 стран, «за» проголосовали 67, а воздержавшихся стало больше, чем при голосовании в прошлые годы – 82 страны. Очередной проект резолюции по нарушениям прав человека в Крыму поддерживают США и большинство европейских стран.
Автором текста документа является Украина. Поэтому неудивительно, что в резолюции используются такие слова, как «аннексия», «оккупация», «агрессия» и тому подобные. При этом еще в прошлом году крымские парламентарии предложили представителям Генассамблеи ООН прислать в Крым свою делегацию, чтобы лично убедиться, как обстоят дела с правами человека на полуострове.
«Судя по терминологии, использующейся в тексте резолюции, Украина вот уже четыре года ведет бескомпромиссную войну с Россией. По продолжительности – как Вторая мировая. Вот только Россия на эту войну так и не явилась. Да и вряд ли явится», - прокомментировал текст документа заместитель постпреда РФ в ООН Геннадий Кузьмин. Его слова приводит РИА Новости.
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