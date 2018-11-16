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В Совфеде допустили возможность закрыть Азовское море для Украины
16 ноября 2018, 07:26 [ «Аргументы Недели» ]
В ответ на задержание украинской стороной кораблей, заходивших в порты Крыма, Россия может перекрыть Азовское море для любых украинских судов, заявил российский сенатор Франц Клинцевич.
«Нас буквально толкают на резкие ответные действия. Да, мы способны буквально в считанные минуты перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. И я не исключаю, что подобные действия могут последовать», - сказал член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.
Сенатор охарактеризовал агрессивные действия украинской стороны в Азовском море как «явный беспредел» и «пиратство». Украина фактически разрывает соглашение с Россией о совместном использовании Азовского моря, но в результате сама же и пострадает от этого, отметил Клинцевич. Задержанные Украиной суда заходили в крымские порты на законных основаниях, передает его слова РИА Новости.
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