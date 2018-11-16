Экс-глава СБУ спрогнозировал результат войны с Россией

В случае войны с Россией украинская армия потерпит поражение. Она просто не сможет выстоять в случае наступления российских вооруженных сил, заявил экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

«Мы не можем показать ни успехи в экономике, ни успехи в развитии мощных вооруженных сил», - заявил Игорь Смешко в телеэфире. По его словам, украинская армия способна лишь «статично держаться» в боевых столкновениях с ополченцами Донецкой и Луганской народных республик. Однако, в противостоянии с российскими вооруженными силами украинские войска просто не выстоят. Особенно, если Россия в случае наступательной операции задействует свои воздушные силы.

Причиной такого положения дел экс-глава СБУ назвал неэффективность военных расходов. Он привел в пример заокеанского сюзерена Украины. По словам Смешко, США тратят на оборону 2% ВВП и публично отчитываются о военных расходах. Украинские же расходы составляют свыше 5% ВВП, но неизвестно, куда уходят эти деньги, передает URA.ru.