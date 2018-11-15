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В Госдуме прокомментировали задержание Украиной 15 судов: "Пиратство"
15 ноября 2018, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал сообщения о задержании Государственной пограничной службы Украины 15 судов за заход в порты Крыма. По мнению Шерина, Украина совершает "пиратские действия".
Депутат Госдумы говорит, что "провокационные действия со стороны Украины направлены на дестабилизацию и развитие напряжённой ситуации". Как считает Шерин, власти Украины исполняют заказ со стороны США. "Киев в данный момент ведёт себя, как эрцгерцог Фердинанд, который пытается сделать всё для того, чтобы за него заступились", — цитирует депутата RT.
Российский парламентарий подчеркнул, что "абсолютно никакого отношения к каким-то территориальным претензиям эти суда не имеют". По данным Шерина, эти суда занимаются торговлей и бизнесом, это не военные суда."Украина совершает по большому счёту пиратские действия", — подчеркнул Шерин.
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