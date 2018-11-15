Украинская погранслужба задержала 15 судов за заходы в крымские порты

Государственная пограничная служба Украины задержала 15 судов за "незаконный заход в порты Крыма".

В сообщении представителей украинской погранслужбы говорится, что часть из арестованных за "незаконный заход в порты окуппированного Крыма" арестована, по другой части продолжаются соответствующие суды".

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В погранслужбе уточнили, что корабли находятся в портах Бердянска и Мариуполя, но не уточнили, есть ли среди них российские суда, - сообщает УНН. Всего в поле зрения украинских пограничников 940 судов. При этом большая часть из них — плавсредства, обслуживающие работу портов в Крыму.

Обстановка с судоходством в Азовском море обострилась этой весной. В марте украинские пограничники задержали траулер "Норд", но борту которого находились 10 российских моряков. Команда уже находится в России, кроме капитана судна. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за якобы незаконное посещение Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам", - сообщает РИА Новости.

На Украине ранее рассказали, как Киев намерен бороться с Россией за Азовское море.