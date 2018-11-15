ЛНР: ВСУ продолжает нагнетать обстановку в Донбассе
15 ноября 2018, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает нагнетать обстановку в Донбассе и проводит наращивание сил и средств в зоне "ООС". Украинские военные доставили в район Попасной кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-27 "Ураган".
Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко подчеркнул, что применение кассетных боеприпасов запрещено не только Минскими соглашениями, но и международными правовыми актами.
По сведениям луганских правоохранителей, "в зоне ответственности 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Попасная на территории одного из аграрных предприятий выявлены реактивная система залпового огня БМ-27 "Ураган", - сообщается в четверг, 15 ноября, на сайте "Луганского информационного центра". На территорию сельхозпредприятия прибыли шесть грузовых автомобилей с боекомплектом, и при выгрузке была замечена маркировка снарядов, которая указывала на то, что это кассетные боеприпасы, - уточнил Марочко.
Как отметил подполковник, ВСУ провели учения боевой авиации, что может свидетельствовать о подготовке Украины к полномасштабному наступлению в зоне "ООС".
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