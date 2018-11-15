Новоизбранный глава ДНР Пушилин подумал о будущем, даже о смерти

Денис Пушилин избран главой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 11 ноября и один из первых законов, подписанных им, посвящен гарантиям главе республике и его ближайшим родственникам после окончания полномочий.

В Донецке обсуждают, что Пушилин не успел победить на выборах, как уже подумал о будущем и даже о смерти.

Полномочия могут прерваться по любым причинам. Пушилин подумал о будущем, даже о своей смерти.

В случае преждевременной смерти главы ДНР его семья, несовершеннолетние дети и нетрудоспособные родители станут получать ежемесячные выплаты на каждого, - сообщает "Московский комсомолец".

Сумма выплат (с учетом индексации) высчитывается путем деления средней зарплаты главы ДНР за последние три месяца жизни на количество членов семьи, их число определят законодательно. Родителям будут платить пособие пожизненно, детям — пока не станут на ноги и не получат очно высшее образование. В случае инвалидности — на все время инвалидности.

Сколько конкретно на сегодняшний день получает глава ДНР точно никто не знает. 10–15 тысяч рублей - это очень хорошая зарплата для ДНР сейчас.

На Донбассе говорят, что это решение принималось прежде всего, чтобы обеспечить жизнь вдовы Александра Захарченко и его детей, так как тот, как оказалось, юридически не закрепил за ними каких-либо государственных привилегий.