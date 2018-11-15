Ополченцы ЛНР поймали украинских военных на лжи о потерях защитников республики

Народная милиция самопровозглашенной ЛНР поймала военных Украины на лжи о потерях ополченцев. Соответствующее заявление сделал Андрей Марочко, спикер силового ведомства непризнанного государства.

Как отметил Марочко на брифинге для СМИ, количество потерь защитников республики, которое каждый день озвучивает штаб операции Киева в Донбассе, «уже, наверное, превышает» численность населения ЛНР. Украинская сторона занимается распространением не соответствующих действительности сведений в целях улучшения морально-психологического состояния своей армии, добавил собеседник журналистов.

Ранее сегодня сообщалось, что лидер ДНР Денис Пушилин высказался по поводу возможности слияния республик Донбасса в одно государство. По словам политика, данный шаг привел бы к нарушению договоренностей об урегулировании конфликта на востоке Украины, подписанных в Минске.