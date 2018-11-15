Обнародован прогноз о распаде Украины на несколько частей без развязывания войны

Украинское государство в будущем распадется на несколько частей. Такой прогноз в телевизионном эфире озвучил Леонид Калашников, депутат нижней палаты российского парламента.

Представитель Госдумы отметил во время своего выступления на одном из политических ток-шоу «России-1», что Запад использует Украину как разменную монету. В настоящее время страна находится «в процессе хорватизации», заявил Калашников. Согласно его точке зрения, в будущем на месте Украины образуется несколько государств. Из слов депутата следует, что данный сценарий не предусматривает развязывания вооруженных конфликтов.

Некоторое время назад сообщалось, что на Украине предупредили об опасных экономических последствиях нового санкционного удара, который может нанести по стране Российская Федерация. Речь идет о прекращении поставок нефтепродуктов Киеву.