Стимуляция рождаемости: 50 тыс долларов - «подъёмные» на мальчика
15 ноября 2018, 14:53 [«Аргументы Недели», Георгий НАЙТ ]
В некоторых странах существует поддержка молодых семей при рождении ребёнка. Все мы знаем про наш материнский капитал, а вот как обстоит дело у других? У некоторых даже вот очень хорошо. В ОАЭ при рождении мальчика семья получает от государства ни много ни мало, а 50 000! долларов!!!
А при рождении третьего ребенка, аннулируются все финансовые задолженности семьи!
Хватит и на подгузники и на колясочку, еще и на кондиционер останется, но обладают такими привилегиями далеко не все. Оба родителя должны быть коренными арабами, а вот если один иностранец, то ни гражданства, ни денег ребенку не достанется.
Подробнее читайте в материале АН - Живут же люди! Нестерпимый блеск Арабских Эмиратов
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