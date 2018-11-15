Стимуляция рождаемости: 50 тыс долларов - «подъёмные» на мальчика

В некоторых странах существует поддержка молодых семей при рождении ребёнка. Все мы знаем про наш материнский капитал, а вот как обстоит дело у других? У некоторых даже вот очень хорошо. В ОАЭ при рождении мальчика семья получает от государства ни много ни мало, а 50 000! долларов!!!

Живут же люди! Нестерпимый блеск Арабских Эмиратов

А при рождении третьего ребенка, аннулируются все финансовые задолженности семьи!

Хватит и на подгузники и на колясочку, еще и на кондиционер останется, но обладают такими привилегиями далеко не все. Оба родителя должны быть коренными арабами, а вот если один иностранец, то ни гражданства, ни денег ребенку не достанется.

Подробнее читайте в материале АН - Живут же люди! Нестерпимый блеск Арабских Эмиратов