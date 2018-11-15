Озвучена помеха для слияния восставших против Киева ДНР и ЛНР в одно государство

Руководитель ДНР Денис Пушилин объяснил, почему республика не объединяется с соседней ЛНР. Соответствующее заявление политик сделал в разговоре с представителями прессы.

Как отметил Пушилин, в настоящее время задача слияния двух самопровозглашенных государств не стоит. Такой шаг противоречил бы минским договоренностям, которых придерживаются в Донецке и Луганске, подчеркнул глава ДНР. При этом ничего не мешает республикам синхронизировать свои законодательства и убрать таможенные посты на границе, процитировало Дениса Пушилина издание kp.ru.

ДНР и ЛНР отстаивают свою независимость в военном противостоянии с Украиной, которое продолжается пятый год. Ранее сегодня сообщалось, что немецкий политолог Александр Рар раскрыл детали западного плана по Донбассу, который предусматривает подчинение республик Киеву.