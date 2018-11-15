Спорткар на службе закона. Где полиция гоняет на дорогих машинах?

Стражи порядка обычно имеют в своем арсенале мощные средства передвижения, оно и понятно - для того чтобы догнать и обезвредить преступника необходим автомобиль мощнее, быстрее и маневреннее, чем у нарушителя. Ну, или как минимум, равный по характеристикам.

Живут же люди! Нестерпимый блеск Арабских Эмиратов

А что делать, если добрая часть населения разъезжает на Lamborghini, Bentley и Ferrari? Ничего не поделаешь, надо соответствовать. Вот и приходится полиции ОАЭ разъезжать на автомобилях стоимостью в несколько сотен тысяч долларов. Неизвестно работает ли этот фактор, но с безопасностью и соблюдением ПДД в Эмиратах все хорошо.

Подробнее читайте в материале АН - Живут же люди! Нестерпимый блеск Арабских Эмиратов