В Великобритании министр труда и по делам пенсий подала в отставку

Кабинет премьер-министра Великобритании Терезы Мэй покидает второй министр за день. Вслед за Домиником Раабом о своей отставке объявила министр труда и по вопросам пенсий Эстер Маквэй.

«Ранее сегодня утром я проинформировала премьер-министра Терезу Мэй о том, что я покидаю ее кабинет», - заявила Эстер Маквэй в своем твиттере, приложив текст заявления об отставке.

В опубликованном заявлении уточняется, что причиной решения об уходе в отставку стало несогласие министра с представленным Терезой Мэй проектом сделки по Brexit. По мнению министра, документ в его нынешнем виде не соответствует тем условиям выхода Британии из ЕС, которые изначально ставила сама Тереза Мэй, передает ТАСС.

Ранее в четверг стало известно, что британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб подал заявление об отставке из-за несогласия с предложенным Терезой Мэй проектом сделки по выходу Британии из ЕС.