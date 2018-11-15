Старт грузового корабля на МКС отложен на сутки

Старт транспортного корабля, который должен доставить на МКС научное оборудование, пришлось отложить на сутки из-за неблагоприятной погоды на острове Уоллопс в Атлантическом океане.

Космический грузовик Cygnus должен доставить на Международную космическую станцию научные приборы и средства обеспечения для орбитального комплекса.

Однако старт ракеты-носителя Antares, которая должна вывести грузовик на орбиту, отложен на сутки из-за плохой погоды в районе старта, на острове Уоллопс в Атлантическом океане, относящемся к штату Вирджиния (США).

Теперь старт должен состояться в пятницу, 16 ноября. Назначенное время старта – 4.23 (12.23 мск), сообщает ФБА «Экономика сегодня».