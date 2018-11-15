В Киеве раскрыли американскую тактику финансового удушения России санкциями

Соединенные Штаты, регулярно вводящие в отношении России новые экономические санкции, используют тактику удава. С таким заявлением в разговоре с журналистами выступил Георгий Тука, представитель украинского правительства.

Как пояснил киевский чиновник, процитированный «ПолитНавигатором», данная тактика предусматривает постепенное затягивание «ремня на финансовой шее» с помощью рестриктивных мер. Тука добавил, что американские санкции носят долгосрочный характер, поэтому не следует ожидать «мгновенной реакции» на вступление в силу ограничений.

Ранее в четверг сообщалось, что в администрации США высказались по поводу антироссийских санкций второго этапа. Из опубликованной СМИ информации следует, что Белый дом пока не определился с тем, какие ограничения нужно ввести. При этом известно, что они будут «более драконовскими».