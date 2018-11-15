В США назвали военную технику РФ «сумасшедшими машинами»

Американский обозреватель Джозеф Тревитик восхитился российской военной техникой, представленной в ролике, опубликованном Министерством обороны РФ к 100-летнему юбилею войск РХБЗ.

Джозеф Тревитик посмотрел ролик, выпущенный российским Министерством обороны. Видео приурочено к 100-летию войск радиационной, химической и биологической защиты. Особенное удивление американского обозревателя вызвали «реактивные грузовики» - машины тепловой обработки вооружения.

Машина тепловой обработки вооружения ТМС-65У построена на базе «Урала-375». Ее назначение – дезинфекция тяжелой военной техники и оборудования. Машина способна проводить обработку целых зданий и даже районов. Кроме того, она умеет ставить мощные дымовые завесы.

Тревитик отметил ТМС-65У как самый необычный образец техники среди имеющихся у России разных вариантов оборудования для очистки техники и персонала от химических и биологических загрязнений, пишет «КП».