Сенатор назвал признак подготовки армией Украины вторжения в республики Донбасса

Вооруженные силы Украины готовятся к вторжению на территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР. С таким заявлением в телеэфире выступил Франц Клинцевич, член Совета Федерации.

Накануне в интернете было опубликовано видео, на котором запечатлено, как киевская авиация отрабатывает удары по объектам противника в Донбассе. Учения провели по приказу командования военной операцией в регионе.

Франц Клинцевич, принявший участие в одной из программ «России-1», отметил, что подобные занятия являются признаком подготовки украинской стороны к «окончательному решения вопроса» Донецка и Луганска. Сенатор добавил, что Киев хочет воевать не с РФ, а с собственным народом.

Накануне сообщалось, что в сети появились кадры, снятые в селе Коминтерново, которое контролируют власти ДНР. Данный населенный пункт называют самой горячей точкой на южном фронте республики.