Набор антироссийских санкций второго этапа будет выбираться с осторожностью, заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

«У нас нет готового ответа о наборе санкций второго этапа. Это сложный вопрос, над ним сейчас активно работают. Второй раунд – более драконовский. И чем более драконовские опции у вас в списке, тем осторожней надо взвешивать риски», - заявил Кристофер Форд.

Основанием для введения США антироссийских санкций стали обвинения в причастности России к отравлению Скрипалей в британском Солсбери. Первый пакет санкций вступил в силу 27 августа, сообщает РИА Новости.