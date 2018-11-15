Госдеп готовит новые "драконовские" санкции по делу Скрипалей
15 ноября 2018, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]
Набор антироссийских санкций второго этапа будет выбираться с осторожностью, заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.
«У нас нет готового ответа о наборе санкций второго этапа. Это сложный вопрос, над ним сейчас активно работают. Второй раунд – более драконовский. И чем более драконовские опции у вас в списке, тем осторожней надо взвешивать риски», - заявил Кристофер Форд.
Основанием для введения США антироссийских санкций стали обвинения в причастности России к отравлению Скрипалей в британском Солсбери. Первый пакет санкций вступил в силу 27 августа, сообщает РИА Новости.
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