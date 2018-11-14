Пожары в Калифорнии уничтожили более 7,6 тысяч домов
14 ноября 2018, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]
Природный пожар стал самым разрушительным в истории штата Калифорния. Погибли 42 человека, без вести пропали около 200 жителей, уничтожено более 7,6 тыс. зданий, большая часть из них — жилые дома.
Об этом сообщает сегодня американское издание New York Times. На территории калифорнийского округа Бьютт для тушения огня задействованы уже свыше пяти тысяч пожарных.
Напомним, пожары в Калифорнии продолжаются с начала ноября. Пожар, получивший название "Кэмп" - самый разрушительный. Он выжег почти до тла целый город (Пэрэдайз).
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