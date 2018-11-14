Пожары в Калифорнии уничтожили более 7,6 тысяч домов

Природный пожар стал самым разрушительным в истории штата Калифорния. Погибли 42 человека, без вести пропали около 200 жителей, уничтожено более 7,6 тыс. зданий, большая часть из них — жилые дома. Трамп объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия

Об этом сообщает сегодня американское издание New York Times. На территории калифорнийского округа Бьютт для тушения огня задействованы уже свыше пяти тысяч пожарных.

Напомним, пожары в Калифорнии продолжаются с начала ноября. Пожар, получивший название "Кэмп" - самый разрушительный. Он выжег почти до тла целый город (Пэрэдайз).