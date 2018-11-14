В Китае найдена вторая терракотовая армия

Китайские археологи обнаружили миниатюрную копию знаменитой Терракотовой армии. Об этом сегодня сообщает издание Live Science со ссылкой на статью в журнале Chinese Cultural Relics.

Войско было найдено на востоке Китая во время раскопок гробницы возрастом около двух тысяч лет. Статуи выглядят как мини-копия известной терракотовой армии первого императора Китая Цинь Шихуанди.

Найденные артефакты включают в себя фигурки пехотинцев, кавалерии, колесниц и даже сторожевых башен. По мнению специалистов, все это указывает на близость к захоронению некоего знатного человека.

Ученые предположили, что гробница с найденными воинами была построена для принца Лю Хуна. Он являлся сыном императора Ву, который правил со 141 по 87 годы до нашей эры, передает РГ.











Фото: Chinese Cultural Relic