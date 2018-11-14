В Китае найдена вторая терракотовая армия
14 ноября 2018, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]
Китайские археологи обнаружили миниатюрную копию знаменитой Терракотовой армии. Об этом сегодня сообщает издание Live Science со ссылкой на статью в журнале Chinese Cultural Relics.
Войско было найдено на востоке Китая во время раскопок гробницы возрастом около двух тысяч лет. Статуи выглядят как мини-копия известной терракотовой армии первого императора Китая Цинь Шихуанди.
Найденные артефакты включают в себя фигурки пехотинцев, кавалерии, колесниц и даже сторожевых башен. По мнению специалистов, все это указывает на близость к захоронению некоего знатного человека.
Ученые предположили, что гробница с найденными воинами была построена для принца Лю Хуна. Он являлся сыном императора Ву, который правил со 141 по 87 годы до нашей эры, передает РГ.
Фото: Chinese Cultural Relic
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес