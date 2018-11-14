В Японии два упрямых кота прославили художественный музей

В интернете стал крайне популярным городской художественный музей Ономити в Японии. Причиной тому явились не экспонаты, а два кота, которые в течение двух лет пытаются попасть в здание.

Каждую попытку пушистых пресекают бдительные охранники. Однако, несмотря на такую строгость по отношению к животным, музей сделал их своими талисманами. В сети же коты завоевали всенародную любовь.

Два года назад к дверям музея пришел лишь один кот. Но, когда его не пустили, он вернулся с приятелем. Очередная попытка проникновения у хвостатых провалилась, однако животные не намерены сдаваться.

Они поселились недалеко от здания музея и на протяжении двух лет не оставляют попыток посетить экспозицию. Все это время множество подписчиков по всему миру следят за упрямой парочкой.