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В Японии два упрямых кота прославили художественный музей
14 ноября 2018, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете стал крайне популярным городской художественный музей Ономити в Японии. Причиной тому явились не экспонаты, а два кота, которые в течение двух лет пытаются попасть в здание.
Каждую попытку пушистых пресекают бдительные охранники. Однако, несмотря на такую строгость по отношению к животным, музей сделал их своими талисманами. В сети же коты завоевали всенародную любовь.
Два года назад к дверям музея пришел лишь один кот. Но, когда его не пустили, он вернулся с приятелем. Очередная попытка проникновения у хвостатых провалилась, однако животные не намерены сдаваться.
Они поселились недалеко от здания музея и на протяжении двух лет не оставляют попыток посетить экспозицию. Все это время множество подписчиков по всему миру следят за упрямой парочкой.
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