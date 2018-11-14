Украина охвачена акциями протеста из-за отсутствия отопления

Возмущенные отсутствием тепла в своих квартирах жители Киева перекрыли бульвар Леси Украинки в центре украинской столицы. Граждане требуют от властей Незалежной включить в домах отопление. В украинском городе закрыли больницу из-за отсутствия отопления

На регулируемом пешеходном переходе бульвара люди, в квартирах которых до сих пор не включили отопление, беспрерывно ходят туда и обратно с плакатами в руках, передает ТАСС.

Акцию протеста проводят и у офиса "Нафтогаза". Участники принесли с собой шины и батареи, требуя отставки Андрея Коболева с поста главы компании.

Как сообщается, подобные митинги происходят в городах по всей Украине. В городе Смелы Черкасской области местные жители перекрыли автомобильные трассы.

"Я бы хотел обратиться к правительству и сказать, что общество на грани социального срыва", - передает слова мэра города Смелы Алексея Цыбко ФАН.