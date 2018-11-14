Украина охвачена акциями протеста из-за отсутствия отопления
14 ноября 2018, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]
Возмущенные отсутствием тепла в своих квартирах жители Киева перекрыли бульвар Леси Украинки в центре украинской столицы. Граждане требуют от властей Незалежной включить в домах отопление.
На регулируемом пешеходном переходе бульвара люди, в квартирах которых до сих пор не включили отопление, беспрерывно ходят туда и обратно с плакатами в руках, передает ТАСС.
Акцию протеста проводят и у офиса "Нафтогаза". Участники принесли с собой шины и батареи, требуя отставки Андрея Коболева с поста главы компании.
Как сообщается, подобные митинги происходят в городах по всей Украине. В городе Смелы Черкасской области местные жители перекрыли автомобильные трассы.
"Я бы хотел обратиться к правительству и сказать, что общество на грани социального срыва", - передает слова мэра города Смелы Алексея Цыбко ФАН.
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