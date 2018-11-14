Выложено видео из самой горячей точки противостояния ополчения и ВСУ на юге ДНР
14 ноября 2018, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете появилось видео, снятое в селе Коминтерново, которое на данный момент является самой горячей точкой южного фронта самопровозглашенной ДНР. Ролик доступен для просмотра на YouTube.
Как рассказал корреспонденту News Front ополченец с позывным «Блэк», незадолго до прибытия журналиста Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали населенный пункт. «Блэк» продемонстрировал осколки снарядов, выпущенных киевскими военнослужащими.
В заметке, опубликованной интернет-изданием, говорится, что за последнее время число жертв обстрелов ВСУ среди местного населения сократилось. Это связано с тем, что селяне приспособились к жизни под снарядами.
Ранее сегодня сообщалось, что в Народной милиции ДНР прокомментировали распространяемую украинскими журналистами информацию о деморализации ополчения накануне зимы.
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