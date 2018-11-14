В армии ДНР отреагировали на сообщения о деморализации ополченцев накануне зимы

В армии самопровозглашенной ДНР прокомментировали сообщения украинской стороны о деморализации бойцов ополчения накануне зимы. По данному вопросу высказался офицер Народной милиции республики с позывным «Блэк».

Мужчина заверил корреспондента News Front в том, что информация, распространяемая киевскими СМИ, не соответствует действительности. По словам офицера, он устал смеяться над подобным «бредом».

Армия непризнанного государства готова к зиме, отметил «Блэк». Он рассказал, что ополченцы получили от командования «замечательный уголь», также они обеспечены теплым обмундированием.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший губернатор Донецкой области Павел Жебривский озвучил свои предложения по решению проблемы неподконтрольных Киеву территорий на востоке Украины. Политик заявил, что властям страны следует работать на дипломатическом фронте и параллельно наращивать военную мощь.