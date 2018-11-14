Министр обороны Израиля заявил, что покидает свой пост

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что покидает свой пост, в интервью газете The Jerusalem Post, которой Либерман рассказал о своем несогласии с премьер-министром Израиля.

В своем интервью израильской газете Авигдор Либерман рассказал, что на протяжении всей своей политической карьеры оставался верным сыном своей страны, а в правительстве Биньямина Нетаньяху старался донести свою точку зрения, отличную от взглядов израильского премьер-министра. Но, несмотря на усилия к взаимопониманию, прикладываемые со стороны Либермана, уладить разногласия по целому ряду вопросов так и не удалось.

«Поэтому я здесь, чтобы сообщить о своей отставке. Я объявляю о своем уходе с поста министра обороны Израиля», - заявил Либерман.

Авигдор Либерман возглавил израильское оборонное ведомство в 2016 году. Ранее он долгое время возглавлял министерство иностранных дел Израиля, передает RT.