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Министр обороны Израиля заявил, что покидает свой пост
14 ноября 2018, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что покидает свой пост, в интервью газете The Jerusalem Post, которой Либерман рассказал о своем несогласии с премьер-министром Израиля.
В своем интервью израильской газете Авигдор Либерман рассказал, что на протяжении всей своей политической карьеры оставался верным сыном своей страны, а в правительстве Биньямина Нетаньяху старался донести свою точку зрения, отличную от взглядов израильского премьер-министра. Но, несмотря на усилия к взаимопониманию, прикладываемые со стороны Либермана, уладить разногласия по целому ряду вопросов так и не удалось.
«Поэтому я здесь, чтобы сообщить о своей отставке. Я объявляю о своем уходе с поста министра обороны Израиля», - заявил Либерман.
Авигдор Либерман возглавил израильское оборонное ведомство в 2016 году. Ранее он долгое время возглавлял министерство иностранных дел Израиля, передает RT.
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