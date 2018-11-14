В Крыму оценили слова экс-депутата Верховной рады о блицкриге

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе прокомментировал в среду, 14 ноября, совет бывшего депутата Верховной рады Украины Тараса Черновола о проведении блицкрига и "завоевании Москвы".

По словам политика, подобные высказывания экс-депутата вызывают исключительно сожаление и свидетельствуют лишь о неадекватности говорившего. Иоффе отметил, что такие мысли могут появляться у зомбированного человека или того, кто находится под воздействием спиртных напитков.

Глава ОП Крыма заметил, что комментировать слова Черновола невозможно, поскольку они не являются нормальными, передает сегодня РИА "Новости".