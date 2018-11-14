Белорусские нейрохирурги освоили новый метод лечения эпилепсии

В Белоруссии нейрохирурги освоили новый метод лечения эпилепсии. Теперь у больных есть шанс на полноценное выздоровление.

Восьмилетняя Аня любит читать книги без остановки, однако мама следит, чтобы у нее оставалось время и на другие увлечения – математику и плавание, сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.

«Она такая же вредная, такая же шустрая. У нее друзья, она как все дети. Мы ездим в аквапарк, мы ходим купаться. У нас ограничений нет», – рассказала мама девочки.

Два года назад ребенку диагностировали сложную форму эпилепсии, которая появилась после перенесенной болезни и за несколько месяцев лишила девочку возможности говорить и ходить. Лекарственные средаства ей не помогали. Единственным выходом для Ани была операция, которая, к счастью, прошла успешно.

Также, как пишет НСН, психологи из Пенсильванского университета в США пришли к выводу, что социальные сети провоцируют у пользователей чувство одиночества и могут довести до депрессии.

«Чем больше пользуешься соцсетями, тем депрессивнее себя чувствуешь, когда ими не пользуешься. Обилие информации в соцсетях перевозбуждает центры головного мозга, отвечающие за выработку дофамина - нейромедиатора, который отвечает за наше хорошее настроение», - рассказал клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс.

