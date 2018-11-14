//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Солистка группы «Блестящие»: «Я счастливый разведенный человек»
- Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии после инцидента в метро
- В Улан-Удэ воспитательницу детсада обвиняют в издевательствах над малышами
- Ольга Шелест сменила имидж, но он не понравился поклонникам
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Белорусские нейрохирурги освоили новый метод лечения эпилепсии
14 ноября 2018, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]
В Белоруссии нейрохирурги освоили новый метод лечения эпилепсии. Теперь у больных есть шанс на полноценное выздоровление.
Восьмилетняя Аня любит читать книги без остановки, однако мама следит, чтобы у нее оставалось время и на другие увлечения – математику и плавание, сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.
«Она такая же вредная, такая же шустрая. У нее друзья, она как все дети. Мы ездим в аквапарк, мы ходим купаться. У нас ограничений нет», – рассказала мама девочки.
Два года назад ребенку диагностировали сложную форму эпилепсии, которая появилась после перенесенной болезни и за несколько месяцев лишила девочку возможности говорить и ходить. Лекарственные средаства ей не помогали. Единственным выходом для Ани была операция, которая, к счастью, прошла успешно.
Также, как пишет НСН, психологи из Пенсильванского университета в США пришли к выводу, что социальные сети провоцируют у пользователей чувство одиночества и могут довести до депрессии.
«Чем больше пользуешься соцсетями, тем депрессивнее себя чувствуешь, когда ими не пользуешься. Обилие информации в соцсетях перевозбуждает центры головного мозга, отвечающие за выработку дофамина - нейромедиатора, который отвечает за наше хорошее настроение», - рассказал клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Общество
Почта Донбасса просит филателистов продать скандальный почтовый блок №21
//В мире
В Евросоюзе призвали противостоять гибридной войне из-за "российской агрессии"
//Новости СМИ2
//В мире
В Раде придумали грозящий изоляцией ДНР и ЛНР способ решения проблемы Донбасса
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Культура
//Новости партнеров
//Общество
Солистка группы «Блестящие»: «Я счастливый разведенный человек»
//Общество
//В мире
//Общество
На почте Донбасса перепутали героев Великой Отечественной войны
//Новости СМИ2
//Политика
//Общество
В Керчи авария с грузовиком оставила 22 тыс. жителей без отопления
//В мире
//Новости Redtram
//В мире
В Крыму оценили слова экс-депутата Верховной рады о блицкриге
//В мире
В украинском городе закрыли больницу из-за отсутствия отопления
В Улан-Удэ воспитательницу детсада обвиняют в издевательствах над малышами
//Общество
35 миллионов из бюджета подарил глава Росимущества на забаву своей жены
//Общество
Космонавт-испытатель Сергей Рыжиков удостоен звания Героя России
//В мире
//В мире
В Госдуме заявили, что слова экс-депутата Рады о блицкриге являются "бредом"
//Общество
Диетолог: Злоупотреблять кофеином не стоит
//В мире
Экс-депутат Рады советует Киеву устроить блицкриг и "завоевать Москву"
//В мире
Порошенко ведет лживую и подлую игру, заявила певица Приходько
//Общество
//В мире
//В мире
//В мире
США могут отложить рассмотрение новых санкций в отношении России