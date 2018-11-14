В МИД Китая отреагировали на идею создания общеевропейской армии

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Хуа Чуньин прокомментировала заявление президента Франции о необходимости создания общеевропейской армии.

«Я бы хотела отметить, что европейские страны являются независимыми и суверенными государствами. Они вправе сами делать свой выбор. Что касается Китая, то мы никогда не представляли никакой угрозы для Европы», - подчеркнула представитель китайского внешнедипломатического ведомства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе торжественных мероприятий, посвященных окончанию Первой мировой войны, сделал заявление, что Европе необходимо создать собственную независимую армию для защиты от угроз со стороны России, Китая и США, сообщает РИА Новости.