Лишь трое представителей УПЦ прибыли на встречу с Порошенко
14 ноября 2018, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]
На встречу с президентом Украины Петром Порошенко в среду, 14 ноября, пришли только три представителя канонической Украинской православной церкви. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе политика.
Напомним, в минувший вторник в Киево-Печерской лавре состоялось заседание Священного Синода УПЦ. Предполагалось, что в этой большой встрече с архиереями примет участие украинский лидер, однако он так и не приехал.
В Украинской православной церкви уточнили, что Собор епископов готов провести встречу с Петром Порошенко, но исключительно на церковной территории, передает РИА "Новости". Сегодня стало известно, что представители группы архиереев все же встретились с главой Украины.
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