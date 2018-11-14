Лишь трое представителей УПЦ прибыли на встречу с Порошенко

На встречу с президентом Украины Петром Порошенко в среду, 14 ноября, пришли только три представителя канонической Украинской православной церкви. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе политика.

Напомним, в минувший вторник в Киево-Печерской лавре состоялось заседание Священного Синода УПЦ. Предполагалось, что в этой большой встрече с архиереями примет участие украинский лидер, однако он так и не приехал.

В Украинской православной церкви уточнили, что Собор епископов готов провести встречу с Петром Порошенко, но исключительно на церковной территории, передает РИА "Новости". Сегодня стало известно, что представители группы архиереев все же встретились с главой Украины.