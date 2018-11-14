К границе США подошел караван мигрантов

Утром в среду, 14 ноября, в мексиканский город Тихуана, расположенный на границе с США, прибыл караван мигрантов. Согласно последней информации источников, первая группа состоит из 350 человек.

Мигранты приехали в город на девяти автобусах, которые сопровождали патрульные машины полиции Мексики. В Тихуане людей встретили специалисты, которые разместили их в одном из десяти приютов и предоставили им продукты питания, передает сегодня РИА "Новости".

Уточняется, что в настоящий момент по мексиканской территории двигаются сразу несколько караванов мигрантов, большинство из которых прибыли из Гондураса. Все они хотят попасть в Соединенные Штаты Америки.