Соратник Порошенко огласил детали вероятной стратегии покорения Донбасса Киевом

Бывший глава Донецкой области Павел Жебривский, являющийся соратником украинского президента Петра Порошенко, рассказал, какой стратегии должен придерживаться Киев, чтобы вернуть контроль над территориями ДНР и ЛНР. Экс-губернатора процитировали отечественные интернет-СМИ.

Жебривский отметил, что властям Украины следует «серьезно работать» на внешнеполитическом направлении с целью получения поддержки от Европейского союза и Соединенных Штатов. По словам соратника Порошенко, представители официального Киева должны заявлять о том, что являются сторонниками урегулирования конфликта в Донбассе дипломатическими методами, при этом параллельно необходимо создавать «супербоеспособную армию». Ей нужно быть готовой к силовому варианту разрешения ситуации, привело точку зрения Павла Жебривского издание «Украина.ру».